Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan sanık, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık A.Ç, müşteki F.Ç, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı önceki mütalaasını yineleyerek, sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.Ç, savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ederek, müştekinin kendisini evlilik vaadiyle yaklaşık 100 bin lira dolandırdığını ve aldattığını öne sürdü.

Olay tarihinde, boşanma davası açan karısı ile konuşmak için yanına gittiğini anlatan A.Ç, "Aramızda tartışma çıktı. 'Özel hayatıma karışma' dedi. O gün ilaçlarımı almamıştım. Evlilik vaadiyle dolandırıldım. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım." dedi.

Müşteki F.Ç. ise sanığı aldatmadığını, bu iftiranın sanık tarafından atıldığını, bu nedenle daha önce darbedildiğini ve ölümle tehdit edildiğini, para, altın ve cep telefonunun gasbedildiğini öne sürdü.

Olay günü yanına gelen kocasını bere taktığı ve yüzünde maske olduğu için başta tanıyamadığını iddia eden F.Ç, "Uzaklaştırma kararı olduğunu söyleyerek gitmesini istedim. 'Boşanma davası açtım' dedim. O da, 'Öyle mi, zaten seni öldürecektim, bu da bahanesi oldu' dedi. Beni darbetmeye başladı. 18 yerimden bıçakladı. Otobüs durağında müdahale etmeye çalışan vatandaşları bıçağı savurarak ve öldürmekle tehdit ederek engelledi. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık A.Ç'nin tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan F.Ç, 24 Aralık 2021'de, sokakta karşılaştığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki kocası A.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. F.Ç. hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan A.Ç. ise tutuklanmıştı.

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