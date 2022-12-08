Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin'den "46 kodu" açıklaması

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KAYSERİ (AA) - Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, iş verenlerin "46 kodunu" (Güveni kötüye kullanma, hırsızlık veya sırların ifşa edilmesi) keyfi kullandığını öne sürerek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Kentteki bir alışveriş merkezinin önünde basın açıklaması yapan Şahin, bir ayakkabı firmasının mağazasındaki 2 işçiyi istifaya zorlamak için 46 koduyla işten çıkardığını, eğer istifa dilekçesi verirlerse kodu sileceklerini belirttiklerini iddia etti.

46 kodunun hırsızlık anlamına geldiğini, bu kodla işten çıkarılanların başka bir yerde iş bulamadığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Belli bir süre var, o kodu süre içinde silebiliriz ancak istifa dilekçesi vereceksin. Bunu yönetimle ben de konuştum. Bu şantajı bir konfederasyon genel başkanına bile yapabiliyorlar. 46 kodu iş veren tarafından çok rahatça kullanılabilen bir tehdit. Bu keyfi muameleye kimse bir şey demiyor. Neden iş verenler kafalarına göre kod yazabiliyor. Böyle bir kod yazılacaksa işten çıkarsın ama mahkeme kararıyla yazılsın. 46 kodu kaldırılmalı hatta iş veren kod yazamamalı. İşten çıkarsın, mahkeme sürecinde belli olsun her şey. Çalışma Bakanlığı bir an önce bu kod yazma uygulamasını kaldırmalı."

İşten çıkarılan işçiler ve arkadaşları da taşıdıkları dövizlerle işten çıkarmalarını ve 46 kodunu protesto etti.

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