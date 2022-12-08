Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Tanıtım Günleri, İstanbul Yenikapı'da başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tanıtım günleri, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun destekleriyle düzenleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri tanıtım günlerine davet etti.

İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 11 Aralık'a kadar sürecek etkinlik, 13.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

- Erciyes Teknopark'ta "Akıllı Park Sistemleri" konuşuldu

Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Buluşmaları'nın 4'üncüsünü "Akıllı Park Sistemleri" başlığı altında gerçekleştirdi.

Erciyes Teknopark'taki programda, akıllı park sistemleri konusu ele alındı, sulama, aydınlatma, park güvenliği, fonksiyonellik, enerji yönetimi ve verimlilik konularında farkındalık ve bilgi paylaşımı yapıldı.

- Aile Sağlığı Merkezi açılışına davet

Kocasinan Belediyesi ve hayırsever Hacı Veli Demir'in katkılarıyla inşa edilen Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yarın 13.00'teki törene tüm Kayserilileri davet etti.

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