Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç insan hakları konferansına katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Büyükkılıç, insan hakları konusunun bir kültür meselesi olduğunu belirtti.

Ülkenin geleceği gençlerin özgüvenli ve donanımlı olması gerektiğini kaydeden Büyükkılıç, "Gençlerimizin özgüven içerisinde, sosyal yönüyle zengin olması lazım. Gençlerimizin elbette ülkemizin geleceği olarak bizlerden çok daha ileride olması lazım. Hak ve özgürlükler konusunda yasal çerçevede canlarımıza, yavrularımıza gereken destekleri onları yüreklendirerek vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, batı ülkelerinin insan hakları konusunda uyguladığı çifte standarda dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"İşin acı tarafı batı batı diyerek hayranlık duyduğumuz ülkeler kendileri bu konularda acımasızca insan haklarını ihlal ederken gündeme gelmiyor, bizim gibi ülkelerle ilgili herhangi bir konu olduğu zaman yaygara koparmayı da asla ellerinden bırakmıyorlar. Elbette çevremizde olup biten olaylar ve savaşlardan sonra gözlemlediğimiz insanların rengine, ırkına, yaşantısına, inancına bağlı olarak çifte standart uygulayan ülkeleri de hiçbir zaman unutmuyoruz. O açıdan merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bu ülke merhametli insanların ülkesi, bu ülke müslüman Türk milletinin ülkesi, inanca saygı duymanın en güzel örneklerini veren bir ülke. Bu ülkenin insanı olmak, bu ülkede yaşıyor olmak bizler için onur ve gurur vesilesi. Ülkemizle övünelim, şehrimizle övünelim, birbirimizi sevelim."

Vali Çiçek ise dünya genelinde yaşanan odak noktası insan olan acı olayları anlatarak, insana saygının ve insan haklarının önemine işaret etti.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Yoldaş da insan hakları ile ilgili bilgiler verirken, ERÜ Hukuk Fakültesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu da 10 Aralık 1948'te Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edildiğini belirterek, o tarihten bu yana 10 Aralık ve haftasında insan hakları ile ilgili etkinlikler yapıldığını aktardı.



Konuşmaların ardından İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri konferans verdi.

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