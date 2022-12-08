İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günleri'nde Talas standı da yerini aldı

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Kayseri Tanıtım Günleri için üç boyutlu Osmanlı kültür sokağı maketi hazırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-11 Aralık tarihlerinde Kayserilileri buluşturacak etkinlikte Talas Belediyesinin yanı sıra Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin tanıtım stantları bulunuyor.

Sucuk, pastırma ve mantı başta olmak üzere kente özgü yöresel lezzetlerin de sergilendiği etkinlikte ziyaretçiler, Talas standına ilgi gösteriyor.

Stantta Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'nin ürettiği el emeği göz nuru ürünler de sergileniyor.

Osmanlı kültür sokağının 3 boyutlu maketi de festival alanının dikkat çekici köşeleri arasında yer alıyor.

Ali Saip Paşa Çeşmesi ve arka planda sokağın tarihi taş konaklarının yansıtıldığı 3 boyutlu maketin önünde ziyaretçiler fotoğraf çektiriyor.

Şeffaf Oda'da "Başkanla Baş Başa" maketi de ziyaretçiler tarafından inceleniyor.

Talas Mahalle Ağacı da özellikle İstanbul'da yaşayan Talaslıların doğduğu topraklara duyduğu özlemi gideriyor.

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