Kayseri'de cinayet sanığına 18 yıl hapis cezası verildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin davada 4 sanıktan biri 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık B.E, tutuksuz yargılanan H.E, S.E. ve M.K. ile maktul Ahmet Çamlı'nın annesi, babası ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Mütalaasını sunan savcı, B.E'ye ağır tahrik indirimi uygulanmasını, sanığın annesi H.E'nin tutuklanmasını, baba S.E. ile M.K'nin ise beraatini istedi.

Müşteki avukatları karara itiraz etti. Ağır tahrik bulunmadığını belirten avukatlar, tüm sanıkların tutuklanmaları talebini paylaştı.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme başkanı, müebbet hapis cezası verdiği B.E'nin cezasını ağır tahrik hükmü uygulayıp 18 yıla indirdi, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

- OIay

Belsin Selimiye Mahallesi'nde 30 Ekim 2021'de iki grup arasında laf atma sebebiyle kavga çıkmış, sopa ve tornavidaların kullanıldığı kavgada yaralanan Ahmet Çamlı tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetmiş, kavgaya karışan B.E. tutuklanmıştı.





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