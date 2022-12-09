Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç Develi'de yapımı tamamlanan grup yolunu inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesince Develi ilçesinde uygulanan grup yol projesinde yapımı tamamlanan yollarda incelemede bulundu.

Develi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek ve Büyyükkılıç, projenin uygulandığı ilçenin 13 kırsal mahallesinden Şıhlı'da Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kaymakam Mehmet Tunç ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



Vali Çiçek, yaptığı konuşmada, 40 milyon lirayı bulan grup yol çalışmasından dolayı Büyükkılıç’ı tebrik ederek, "Kendimi otobanda geliyor gibi hissettim. İnşallah sizlerin bu güler yüzü ve muhabbeti bizlerin de sizlere hizmet etme gayretiyle daha güzel günler göreceğimize inanıyor, grup yol projesi başta olmak üzere tüm hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç da doğduğu mahalle Şıhlı'da geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarda yaşadığı sıkıntıları anlatarak, şöyle devam etti:



"Büyükkılıç, “Kışın araçların gidemediği, bata çıka yürüdüğümüz bu yolları sıcak asfaltla kaplayıp, adeta şehirler arası bir yol gibi yapma imkanını bize ihsan eden Yüce Mevla’ya hamdediyorum. Doğup büyüdüğüm bu topraklara, hemşehrilerime hizmet etmekten, onların işini kolaylaştırıp yüzünü güldürmekten onur duyuyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar ile sizler için hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından yolda inleceme yapan Çiçek ve Büyükkılıç, ilçede faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin satış ofisini de ziyaret etti.

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