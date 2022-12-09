Sahte satılık araç ilanıyla dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de internette sahte satılık araç ilanıyla vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobil satışı yapan internet sitelerinde sahte ilan düzenleyen ve bu yolla Y.A'yı 441 bin lira, H.Ş'yi 340 bin lira dolandırdığı öne sürülen V.K'yi (23) Adana'da yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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