Kayseri'de marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

AA

Kayseri'de marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı marketlerde fiyatları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada göre, ekipler, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle zincir marketlerde kasa ile raf fiyat uygunluğu başta olmak üzere fahiş fiyat, stokçuluk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sonucun firmalara cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, denetimlerin süreceğini belirterek, “Denetimler, yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Denetimler sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen firmalara belediye encümenimizce cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşların kazancına göz diken ve hayat pahalılığı oluşturan zincir marketlere fırsat vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Yalçın, Talaslı vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili şikayetleri 0549 388 25 27 numaralı Whatsapp ihbar hattına iletmelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte satılık araç ilanıyla dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sahte satılık araç ilanıyla dolandırıcılık yapan ...
Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç Develi'de yapımı tamamlanan grup yolunu inceledi
YEREL HABERLER Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç Develi'de yapımı ...
(Görüntülü)OTOMOBİL SATMA BAHANESİYLE 781 BİN TL&#039;LİK DOLANDIRICILIĞA GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİL SATMA BAHANESİYLE 781 BİN ...
Kavgada tornavida ile ölüme haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kavgada tornavida ile ölüme haksız tahrik ...
Kayseri'de cinayet sanığına 18 yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Kayseri'de cinayet sanığına 18 yıl hapis cezası ...
Otomobil satma bahanesiyle 781 bin TL'lik dolandırıcılığa gözaltı
YEREL HABERLER Otomobil satma bahanesiyle 781 bin TL'lik ...
10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali sona erdi
YEREL HABERLER 10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali sona erdi
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de eski eşiyle arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de eski eşiyle arkadaşını silahla yaralayan ...
İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günleri'nde Talas standı da yerini aldı
YEREL HABERLER İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günleri'nde Talas ...
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç insan hakları konferansına katıldı
YEREL HABERLER Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç insan hakları ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Toprağa gömülü bulunan tabancanın cinayette kullanıldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Toprağa gömülü bulunan tabancanın cinayette ...
Eşini 18 yerinden bıçaklayan sanığa indirimle 13 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Eşini 18 yerinden bıçaklayan sanığa indirimle 13 yıl ...
Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin'den "46 kodu" açıklaması
YEREL HABERLER Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin'den "46 ...
Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de karısını bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 4 ...
Kayseri'de kaçakçılık iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kaçakçılık iddiasıyla bir şüpheli ...
Kayseri'de bahçeye gömülü silahlardan birinin cinayette kullanıldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayseri'de bahçeye gömülü silahlardan birinin ...
Kayseri'de evinde uzun namlulu silah ve av tüfeği bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de evinde uzun namlulu silah ve av tüfeği ...
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE, TOPRAĞA GÖMÜLÜ UZUN NAMLULU SİLAH VE 4 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE, TOPRAĞA GÖMÜLÜ UZUN ...
Kayseri'de, toprağa gömülü uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de, toprağa gömülü uzun namlulu silah ve 4 ...
Kayseri'de bir evin bahçesine gömülü uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de bir evin bahçesine gömülü uzun namlulu ...
Kayseri'de 5 camiden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 5 camiden hırsızlık yapan 2 şüpheli ...
(Görüntülü) KAYSERİ - AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ OTOMOBİL ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ - AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.