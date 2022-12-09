Kayseri'de marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı marketlerde fiyatları denetledi.



Belediyeden yapılan açıklamada göre, ekipler, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle zincir marketlerde kasa ile raf fiyat uygunluğu başta olmak üzere fahiş fiyat, stokçuluk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sonucun firmalara cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, denetimlerin süreceğini belirterek, “Denetimler, yaklaşık bir haftadır devam ediyor. Denetimler sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen firmalara belediye encümenimizce cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşların kazancına göz diken ve hayat pahalılığı oluşturan zincir marketlere fırsat vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Yalçın, Talaslı vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili şikayetleri 0549 388 25 27 numaralı Whatsapp ihbar hattına iletmelerini istedi.

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