Kayseri Havalimanı kasım ayında 172 bin 66 yolcuyu ağırladı

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KAYSERİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanının 2022 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Kayseri Havalimanında kasım ayında yolcu trafiği iç hatlarda 143 bin 39, dış hatlarda 29 bin 27 oldu.

Kasım ayında, Kayseri Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1023, dış hatlarda 195 olmak üzere toplam 1218’e ulaştı.

Yük trafiği ise kasım ayında toplamda 1878 ton oldu.

Ocak-kasım döneminde ise Kayseri Havalimanında yolcu trafiği 2 milyon 118 bin 357, uçak trafiği 15 bin 280, yük trafiği ise 25 bin 679 ton olarak gerçekleşti.



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