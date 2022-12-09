AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İHA'larımızla, SİHA'larımızla, TİHA'larımızla gökyüzünde hem düşmana geçit vermiyoruz hem de yurt dışına satıyoruz. Tanklarımızı, helikopterimizi, savaş gemilerimizi kendimiz yapıyoruz." dedi.

Özhaseki, Kocasinan Belediyesi ve hayırsever Hacı Veli Demir iş birliğiyle Cırgalan Mahallesi'nde yaptırılan aile sağlığı merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, yıllardır belediyecilik hizmetleri yaparken bir yandan da devasa projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını, büyümesini, gelişmesini istemeyen pek çok gücün olduğunu ifade eden Özhaseki, bir taraftan kalkınma sağlanırken bir taraftan da kötülerle savaşmaya devam edildiğini belirtti.

Ülke olarak birden fazla terör örgütüyle mücadele edildiğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Düşünün bir kere, 50 yıl boyunca hangi ülkenin başında PKK gibi lanetli bir örgüt, katil bir örgüt var. Hala batıdan, ABD'den destek vermeye devam ediyorlar. FETÖ diye lanet bir örgüt var. Din yönünden herkesi, çocukları kandırarak, sonrasında da 15 Temmuz'da hepimiz gördük, bir ihtilal denemesiyle bu ülkeyi alıp ABD'ye yamak yapmaya çalışan bir lanetli yapı vardı. Hangi ülkenin başında böyle bir bela var ki. IŞİD diye bir örgüt uydurdular. Onu bahane ederek, o topraklarda hakimiyet kurmaya çalışıyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti ordusunun dışında IŞİD ile savaşan bir ordu gösterin bana. Tüm bu zorluklar içinde biz büyümeye de gelişmeye de devam ediyoruz."

Özhaseki, Türkiye'nin geçen yıl G20 ülkeleri içinde yüzde 11 büyümeyi yakaladığını, bu yıl yüzde 6'nın üzerinde büyüme beklendiğini, son 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde büyüme hızının yüzde 5,5-6 civarında gerçekleştiğini aktardı.

İhracatın 2000'li yılların başında 36 milyar dolarken, bugün 250 milyar doları aştığına dikkati çeken Özhaseki, "Bu onlarca, yüzlerce fabrika demek, binlerce insanın çalışması, evine ekmek götürmesi demek, dünyayı takip etmek, teknolojiyi yakalamak demek. İHA'larımızla, SİHA'larımızla, TİHA'larımızla gökyüzünde hem düşmana geçit vermiyoruz hem de yurt dışına satıyoruz. Tanklarımızı, helikopterimizi, savaş gemilerimizi kendimiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Türkiye'den Almanya'ya yaşanan işçi göçüne değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Türkiye şu an Almanya ve ABD ile kıyaslanıyor. Şöyle diyorlar, 'Almanya'da maaş bu kadar, bizde bu kadar, onlarda doğal gaz bu kadar biz de bu kadar. Onların ordusunda şu kadar tank var, bizim ordumuzda bu kadar var.' Demek ki eşit seviyede bir ülke haline gelmişiz. Öyle kalkınmışız ki işçi olarak kapılarında çalışmaya gittiğimiz ülkelerden, bugün eşit seviyede birçok noktada sizi geçtik kardeşim dediğimiz bir Türkiye'ye gelmişiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kentte birlik ve dayanışma içinde projelerin bir bir hayata geçtiğini belirtti.

Kocasinan Belediye Ahmet Çolakbayrakdar ise bu zamana kadar 10 aile sağlık merkezini vatandaşın hizmetine sunduklarını, tamamlanacak 6 merkezin daha bulunduğunu aktardı.

Hayırsever Hacı Veli Demir ise böyle bir hizmeti mahalleye kazandırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua edilerek sağlık çalışanlarının da katılımıyla aile sağlığı merkezinin kurdelesi kesildi. Hayırsever aileye çiçek takdim edildi.



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