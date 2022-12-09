Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 büyükşehir içinde yatırıma en çok pay ayıran belediye oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran büyükşehir belediyesi olarak Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını söyledi.

Büyükkılıç, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır kredi almadan belediyenin hizmetlerini yürütmeye özen gösterdiklerini, tasarrufu asla gözardı etmediklerini ifade etti.

Kaynakları en verimli şekilde hayata geçirme kaygısı güttüklerini belirten Büyükkılıç, "Bu anlayış içinde çok şükür tarafsız kuruluşlarca yapılan değerlendirmede 30 büyükşehir belediyesi içinde yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer aldı." diye konuştu.

Kentteki uyum kültürünün bereketini gördüklerini ve güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini anlatan Büyükkılıç, başarıda kaynakları verimli kullanmanın ve çalışkan, fedakar ekibinin payının büyük olduğunu dile getirdi.

Büyükkılıç, önümüzdeki günlerde belediye meclisine ek bütçe getireceklerini, böylece yatırımdan yatırıma koşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hizmet belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerine dikkati çeken Büyükkılıç, "Biz algı belediyeciliği, ideolojik belediyecilik yapan bir anlayışın sahip değiliz. Biz hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, ayrıştırmadan hizmet odaklı ihtiyaçları karşılıyoruz. Başkasının eksiğine endeksli yaklaşımdan öte kendi güzelliklerimizle, yaptıklarımızla örnek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi" kapsamında 2021 yılında 1 milyar 738 milyon 426 bin lira toplam harcamasının 1 milyar 65 milyon 889 bin lirasını yatırıma ayırarak yüzde 61,31'le 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk sırada yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aynı alanda 2020'de de yüzde 59,04'le birinci olmuştu.

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