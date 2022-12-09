Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Kayseri Tanıtım Günleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, stantlarda Kayseri'nin mutfak lezzetlerinden turizm değerlerine son yıllarda gün yüzüne çıkarılan eserlere kadar pek çok alanda tanıtım yapılıyor.

Dün başlayan tanıtım günleri 11 Aralık Pazar gününe kadar 13.00-22.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

Etkinlik, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu desteğiyle düzenleniyor.

- 50. Yıl Dedeman 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı

50. Yıl Dedeman 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocuklara yapılacak her yatırımın aile hayatına ve geleceğe yapıldığını kaydetti.

- Talas ilçesinde villa parseli ve sanayi arsası satıldı

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait 80 villa parseli ve 9 sanayi arsası taşınmaz, ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Katılımın yüksek olduğu ihalede satışa sunulan taşınmazların tamamı satıldı.

Talas Belediyesinin hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı taşınmazların satışından 143 milyon 985 bin lira gelir elde edildi.

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