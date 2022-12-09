Kayseri'de cinsel içerikli hap ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin üst aramasında 167 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, güven timi ekipleri Kocasinan ilçesindeki Mimar Sinan Parkı'nda durumundan şüphelendikleri bir kişinin elindeki poşeti aradı.

Poşette ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 167 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Zanlının üzerinde bulunan 10 bin liraya da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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