AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de "Sanayi Gecesi"ne katıldı:

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İstihdam 31 milyon gibi bir sayıya ulaştı ki bütün dünyada işten çıkarmaların olduğu bir ortamda neredeyse senede 1 milyondan fazla insana iş imkanı bulan bir ülke haline geldik." dedi.

Özhaseki, Kayseri Sanayi Odası tarafından bir otelde düzenlenen "Sanayi Gecesi"nde, dünyada yaşanan salgın ve savaşların enerji ve temel gıda fiyatlarını etkilediğini söyledi.

Tedarikte bütün zincirlerin bozulduğunu belirten Özhaseki, bunca zorluğa rağmen Türkiye'nin geçen yıl G20 ülkeleri içinde yüzde 11 büyümeyi yakaladığına dikkati çekti.

Son 20 yılda ortalama yüzde 5,5-6 civarında bir büyümeyi yakaladıklarını vurgulayan Özhaseki, "İhracatımız 2000'li yılların başında 30 milyar dolarlar seviyesinde iken bugün 250 milyar dolara ulaştı. İstihdam 31 milyon gibi bir sayıya ulaştı ki bütün dünyada işten çıkarmaların olduğu bir ortamda neredeyse senede 1 milyondan fazla insana iş imkanı bulan bir ülke haline geldik." diye konuştu.

- "Kayserili sanayicilerimizle iftihar ediyorum"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Kayseri'nin sadece ticarette değil sanayi, turizm ve eğitimde de marka bir şehir haline geldiğini söyledi.

Şehirde tamamen kendi imkanlarıyla ortaya çıkmış bir başarı hikayesi yazıldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri milattan önce de ticaret şehriydi. Kendi insanımızın emeği ile Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri haline geldik. Yetmedi turizm şehri olduk. Üniversiteler şehri haline geldik. Tüm bunları kendi girişimcilerimizin, Kayserili hayırseverlerin emek ve gayreti ile başardık. Türkiye'de bu anlamda 81 kente baktığımız zaman biz tekiz. Biz devletten bir şey istemedik, almadık. Tamamen kendi imkanlarımız ile bu noktaya geldik. Bütün bu başarılarla bizleri gururlandıran Kayserili sanayicilerimizle, sizlerle iftihar ediyorum. Ödüle layık görülen kardeşlerimi de ayrıca tebrik ediyorum. Kayseri 3 organize sanayi bölgesi, bir serbest bölgesi, bir teknoloji geliştirme bölgesi ile hepimizin iftihar ettiği bir konuma gelmiş durumda. Tamamına yakını sanayi ürününden oluşan katma değeri yüksek bir ihracat hacmine de sahibiz."

- "Cari fazla veriyoruz"

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de 3 organize sanayi bölgesi ve üretim amaçlı bir serbest bölgede bulunan 2 bin 200 fabrikada üretim yaptıklarını ve bu faaliyetleri toplam 50 milyon metrekarelik sanayi alanında gerçekleştirdiklerini söyledi.

4 milyar doları aşan ihracat, 2 milyar dolar ithalatla 6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduklarını vurgulayan Büyüksimitci, şunları aktardı:



"Bugüne kadar yaklaşık 1700 ihracatçımızla 190 ülkeye ihracat yaptık. Kayseri olarak ithal ettiğimizin iki katını ihraç ediyoruz. Cari fazla veriyoruz. Sanayicilerimizin önümüzdeki süreçte yapacağı yatırımlar için gerekli olan sanayi alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 4'üncü OSB kuruluş çalışmalarına valiliğimiz, büyükşehir, Melikgazi ve Kocasinan belediyelerimiz ile birlikte devam etmekteyiz. Bugüne kadar 4'üncü OSB için odamıza 1400 yatırımcımızdan 27 milyon metrekareye yakın ön talep almış durumdayız."

Programda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan İSO ilk ve ikinci 500 sıralaması ile ihracat kategorisinde dereceye giren 45 üyeye plaket verildi.

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