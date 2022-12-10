Kayseri'de park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 38 UY 025 plakalı araç, Battalgazi Mahallesi Asım Köksal Caddesi'nde, park halindeki 38 BV 899 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçlar çekici ile kaldırıldı.

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