Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden personele yangın eğitimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi ve Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından belediye personeline eğitim verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yangın ve tehlike durumlarında ne yapılacağına yönelik verilen eğitime sivil savunma uzmanı Mehmet Karakaş, itfaiye yetkilileri ile belediye personeli katıldı.
Karakaş, olası tehlike durumlarında bireylerin en az zarar ile kurtulması için bu tür eğitimlerin önemli olduğunu belirterek, eğitimlerin daire başkanlıkları personeline yönelik gerçekleştirildiğini ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon ve Planlama Amiri Orhan Canpolat da yangın ve tehlike durumlarında alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi.
Canpolat, acil durum numaralarının bir hatta birleştirildiğini vurgulayarak, yangında ilk müdahalenin önemli olduğunu kaydetti.