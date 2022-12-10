Kayseri'de arkadaşlarıyla kamp yaptığı vadide düşüp yaralanan kişi kurtarıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 arkadaşı ile kamp yapmak için gittiği vadide düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Arkadaşlarıyla dün Derevenk Vadisi'ne giden İsmail Balcıoğlu, yürüyüş esnasında ayağının taşa takılması sonucu düşerek yaralandı.

Arkadaşları, ayak bileğinden yaralanan Balcıoğlu yürüyemediği için kamp kurarak geceyi burada geçirdi. Kampçıların yardım çağrısı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri vadiye sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşı sonucu sedyeyle yola çıkarılan Balcıoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balcıoğlu'nun arkadaşı Enes Safa Akargöl, gazetecilere, vadiye kamp kurmaya geldiklerini belirterek, "Aşağı indiğimiz sırada Balcıoğlu'nun ayağı taşa takıldı. Taş da ayağını bir anda kaydırdı. Ayağını burktu. Aşağı indiğimizde şişti. 'Dayanırım' dedi, biz de gece çıkamadık, sabahı bekledik. Sabah kalktıktan sonra yukarı çıkıp AFAD'ı aradık." diye konuştu.

Akargöl, ekiplere teşekkür etti.

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