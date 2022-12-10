Kayseri Büyükşehir Belediyesi öğrencilere toplu taşıma kuralları eğitimi veriyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından okullarda öğrencilere toplu taşıma araçlarının kullanımı konusunda eğitim veriliyor.

Kayseri Ulaşım AŞ yetkilileri, Kadir Has Ortaokulu öğrencileriyle başlattığı uygulamalı eğitimde, sıraya girerek otobüse binme, yaşlı ve engellilere oturma önceliği tanıma, toplu taşımada bileti kullanımı ve nezaket kuralları konusunda öğrencileri bilgilendiriyor.

Uygulamalı eğitimin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen "Müzede Bir Gün Tarihimizi Yaşayarak Öğreniyoruz" programı kapsamında öğrenciler bindikleri otobüsle kültür gezisine katılıyor.

Öğrenciler, eğitim için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Eğitime bugüne kadar 700 öğrencinin katıldığı belirtildi.

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