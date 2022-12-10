Kayseri Valisi Çiçek'ten "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında, insan hakları ve bunlara saygının modern ve demokratik ülkelerin en önemli görevlerinden olduğunu ifade etti.



Çiçek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyet Devleti, dünyanın neresinde olursa olsun başta yaşama hakkı olmak üzere yapılan ağır insan hakları ihlallerine karşı kayıtsız kalmamış, mağdur ve muzlum milletlerin yükselen sesi olmuştur. İlimizde de vatandaşlarımızın, doğuştan gelen insan hakkı ve özgürlüklerini kullanmaları, daha yüksek yaşam standardına ulaşmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. İnsan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir dünya temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum."

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