Kayserispor, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

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KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek'te kampa giren sarı-kırmızı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

İdman, ısınma bölümü sonrası top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.





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