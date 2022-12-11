Kayseri'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için konut kura çekimi sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Kayseri'de inşa edilecek 4 bin 585 konutun hak sahipleri için kura çekimi devam ediyor.

Kadir Has Kültür Merkezi'ndeki kura çekiminde, merkez başta olmak üzere Yahyalı, Develi ve Hacılar ilçelerindeki hak sahipleri belirlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kura çekiminde merkezde 800, Yahyalı'da 100, Hacılar'da 400 ve Develi'de 134 ev için kura çekimi yapıldı.

TOKİ'ye üç kez başvuruda bulunan ve adı kurada ilk kez çıkan Salih Özer, AA muhabirine, iki gündür kura çekimini heyecanla beklediğini söyledi.

Ev sahibi olmak için 50 senedir beklediğini ve sonunda hayaline kavuştuğunu aktaran Özer, "Devlete teşekkür ediyorum." dedi.

Kayseri'deki kura çekimi yarın yapılacak çekilişin ardından sona erecek.

Kayseri 12. Noter denetimindeki kura çekiminin sonuçları e-Devlet üzerinden yayınlanacak.

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