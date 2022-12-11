Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzencik Mahallesi'nde devriye faaliyeti sırasında kaçak kazı yapan 4 kişiyi tespit etti.

Zanlılar M.B, H.K, A.T. ve M.K. yakalandı.

Olay yerinde kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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