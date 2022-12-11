Büyükkılıç, kırsal mahallelere yaptıkları yatırımın 1 milyar lirayı aştığını açıkladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelere hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini ve yatırımların 1 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 16 ilçenin kırsal mahallelerine 1070 kilometre asfalt ve 632 kilometre yeni yol ile 230 kilometre trafik işaretleme, 3 bin 656 kar siperi, 18 bin 586 metre oto korkuluk, 100 bin 64 kilometre yayla ve arazi yolunu onarıp, yaptıklarını belirtti.

Toplam yatırımların 1 milyar 182 milyon 272 bin 828 lirayı bulduğunu açıklayan Büyükkılıç, yatırımlar arasında 2 milyon 700 bin metrekare kilitli parke, 338 adet çocuk oyun grubu, 103 halı saha, 18 bin 523 oturma grubu yapımı, 209 sosyal tesis yapımı ve onarımı, 56 bin 571 metre mezarlık duvarı ile 8 bin 579 beton hazır mezarın yer aldığını kaydetti.

Çiftçilerin tohum ihtiyacını karşılamak ve ekilen arazi miktarını artırmak için tohum desteği de yaptıklarını aktaran Büyükkılıç, 3 milyon 635 bin 250 kilogram tohum desteği ile 232 bin dekar alan ekilerek 6 bin 955 çiftçiye tarımsal destek sağlandığını vurguladı.



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