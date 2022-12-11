Hollandalı gurbetçilerden engellilere akülü araç ve tekerlekli sandalye desteği

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KAYSERİ (AA) - Hollanda'da yaşayan gurbetçiler ile hayırseverlerin desteğiyle satın alınan akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler törenle teslim edildi.

Hollanda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kayseri Bölge Sorumlusu Önder Erdoğan, Talas Belediyesi Esma Hatun Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Kayseri başta olmak üzere Samsun, Trabzon, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'in de aralarında yer aldığı birçok ile akülü araç ve tekerlekli sandalye gönderileceğini söyledi.

Erdoğan, 115 engelli aracının 65'inin Kayseri'de engellilere teslim edileceğini belirterek, "Hollanda'dan 115 adet engelli aracı Kayseri'ye geldi. Bunun 80'i akülü araç, 35'i tekerlekli sandalye." dedi.

Türkiye'de 11'inci etkinliklerini düzenlediklerini anlatan Erdoğan, bugüne kadar 600 engelli aracı dağıtımının yapıldığını dile getirdi.

Engelliler için duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, her yardımsevere kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Erdoğan, projeye Talas Belediyesi, Adil Paylaşım Derneği ve hayırsever Murat Aydın'ın da destek verdiğini kaydetti.

Akülü araç teslim edilen bedensel engelli Seda Karakaya da hayırseverlere teşekkür etti.

Açıklamaların ardından akülü araç ve tekerlekli sandalyelerin 65'i, Kayseri'de bedensel engellilere teslim edildi.

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