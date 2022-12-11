Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Taner İbin, Fatma Öztürk

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 21, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Burcu Yağan 4, Mısra Albayrak, Hayes 25, Şuğranur Hatice Sönmez 14, Feray Dalkılıç 10, Sarauskaite 2

Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 14, Yağmur Yıldız, Fitzgerald 24, Wallace 16, Melike Bakırcıoğlu 4, İlknur Dumlu 3, Helin Boybeyi 11, Tuğçe Murat

1. Periyot: 21-16

Devre: 36-39

3. Periyot: 54-59

5 Faulle Çıkan: 37.40 Wallace (Antalya Toroslar Basketbol)





KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk ettiği Antalya Toroslar Basketbol'u 76-72 yendi.











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