Kayseri'de refüjdeki ağacı kırarak karşı yola geçen otomobildeki yolcu yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde, refüjdeki ağacı kırarak karşı yola geçen otomobildeki yolcu yaralandı.

N.Ş. yönetimindeki 38 AEK 298 plakalı otomobil, Aşık Veysel Bulvarı'nda, bir aracın çarpmasıyla kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Ağacı kıran otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobildeki yolcu Z.Ş, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



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