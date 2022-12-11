Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıktaki üretim alanını gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Çolakbayrakdar, 100 bin metrekarede yeni parklar yapacaklarını belirtti.

Baharla birlikte yeşil bir Kocasinan inşa edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün serasındayız. Gerek buradaki gerekse Cırgalan bölgesindeki fidanlığımızda yeni sezon için hazırlıklar yapıyoruz. Yaklaşık 450 bin civarında gelecek fidanımızla Kocasinan'ımız daha da güzelleşecek. Bahar mevsimiyle yeni yapacağımız park ve yeşil alanlar ile mevcut yerlere ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimizi yemyeşil bir bahara uyandırmak için yoğun gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaçlandırmaya önem verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, amaçlarının daha yeşil ve güzel Kocasinan olduğunu kaydetti.​​​​​​​

- Büyükkılıç'tan KAYMEK'e ziyaret



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tesislerine ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç kursiyerlerin olduğu sınıfları gezdi.

Kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceleyen Büyükkılıç, "Yüz akımız KAYMEK on binlerce vatandaşımıza ulaşan hizmetleri ve faaliyetleriyle göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi bizleri memnun ediyor. KAYMEK ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Talas'ta Hacivat Karagöz tiyatrosu

Talas Belediyesi, Hacivat Karagöz tiyatrosunu sanatseverlerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aralık ayını kültür ve sanat ayı olarak ilan eden Talas Belediyesinin, 10-11 Aralık'ta Sabancı Kültür Merkezi'ndeki Hacivat Karagöz tiyatrosu ilgi gördü.

Tiyatroyu izlemeye gelen Dilara Yaman, tiyatro ile çocukluğuna yeniden gittiğini belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Ailesiyle etkinliğe gelen Yusuf Buğra ise tiyatroyu beğendiğini kaydetti.



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