Kayseri'de hayvanseverler sokak hayvanları için bir araya geldi

Google'da en çok aranan yemekler açıklandı! Listede Türk mutfağından 3 tarif yer aldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hayvanseverler, "81 İl Sokak Hayvanları İçin Tek Ses Tek Yürek" basın açıklaması için bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen hayvanseverlerden bazıları yanlarında bakımını üstlendikleri evcil hayvanlarını da getirdi.

"Sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganı atan grup, barınaklarda yaşanan sorunlara dikkati çekti.

Grup adına konuşan Berkant Koray Yıldırım, sokakta yaşayan hayvanların da hakları olduğunu, bu hayvanların haklarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.