Kayseri'de 6 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında 1 ay 20 gün ile 39 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



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