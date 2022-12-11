Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde bir okulun önünde bekleyen ve durumundan şüphelendiği M.P'yi durdurdu.

Kimlik kontrolünün ardından üst araması yapan ekipler, şüphelinin cebinde poşet içerisinde 2,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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