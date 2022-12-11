Kayseri'de uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Talas ilçesinde bir parkta görevli Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan A.E. ile Ş.K'nın üst aramasında bir tür esrar çeşidi olan 7,24 gram Afgan macunu, 19,64 gram bonzai, 1 gram metamfetamin elle geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.















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