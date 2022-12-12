Kayseri'de tarihi kilisede kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarihi kilisede kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başköy Mahallesi'nde bulunan Aziz George Kilisesinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.



13. yüzyıldan kalan tarihi kilisede kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı. Kazıda ve define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.











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