Kayseri'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimi devam ediyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Kayseri'de inşa edilecek 4 bin 585 konutun hak sahipleri için kura çekimi sürüyor.

Kadir Has Kültür Merkezi'nde, ilçelerden Tomarza'da 176, İncesu Saraycık'ta 200, İncesu Garipçe'de 190, Bünyan'da 118, Pınarbaşı'nda 200, Sarız'da 173 ve Yeşilhisar'da 236 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekildi.

TOKİ'ye üç kez başvuruda bulunan ve adı kurada ilk kez çıkan Halis Aktaş, AA muhabirine, kura çekimini heyecanla beklediğini söyledi.

Ev sahibi olmak için uzun yıllar beklediğini ve sonunda hayaline kavuştuğunu belirten Aktaş, yıllardır kirada oturduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Aktaş, ev sahibi olduğu için çok sevindiğini dile getirdi.

Kayseri için kura çekimi bugün tamamlanacak.

12. Noter denetimindeki kura çekiminin sonuçları, e-Devlet üzerinden yayınlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.