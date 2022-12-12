Kayseri'de kasımda çeşitli suçlara karışan 895 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kasım ayında meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 895 şüpheliden 262'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-30 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp, Ahlak, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Cinayet, Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Aranan Şahıslar büro amirliği ekiplerince çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 895 kişiden 262'si tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince ise başvurusu yapılan 78 kişiden 65'i bulundu, 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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