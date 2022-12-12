Kayseri'de kasımda 13 bin 236 sürücüye idari para cezası yazıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kasım ayında kurallara uymayan 13 bin 236 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-30 Kasım tarihleri arasında trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 45 bin 325 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 13 bin 236 sürücü hakkında idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 219 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 449 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Kasım ayında toplam 541 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 370 kişi yaralandı.

Öte yandan, ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde mendil satan, araç camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışmada 7 aileye adli işlem yapıldı.



Çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması kapsamında Kayseri'de bulunan sosyal alanlarda 16 denetim gerçekleştirildi, 15 şüpheli yakalandı.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü proje, genel faaliyet ve çalışmalarında da 1555 vatandaşa ulaşıldı, genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılıkla ilgili 787 broşür ve afiş dağıtıldı. Ayrıca, "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" tanıtıldı.

Bu arada, çeşitli illerde 6-17 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonalara katılan Kayseri Emniyet Spor Kulübü sporcuları 9 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

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