Başkan Büyükkılıç ulaşım toplantısına katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşım ağları ve aktarma sistemleriyle ilgili toplantıya iştirak etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde ulaşım alanındaki hizmetler, yeni yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıya Büyükkılıç ile Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım Planlama ve Raylı Sitemler Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve ulaşım birimi ekipleri katıldı.

Büyükkılıç, ulaşım alanında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kalıcı, sağlıklı, şehrimizin omurgasını koruyan ve en güzel şekilde konforu sağlayan ulaşım ağını oluşturmayı amaçlıyoruz. Günün koşullarına uyarlama adına da gerekli teknolojik imkanları kullanmaktayız." ifadelerini kullandı.



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