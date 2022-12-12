Başkan Büyükkılıç Akkışla ilçesine süt işleme tesisi kurulacağını duyurdu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince, günlük 25 ton süt üretimi olan Akkışla ilçesine süt işleme tesisi kurulacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, hiçbir ilçeyi diğerinden ayırmadan, ötekileştirmeden 16 ilçe belediye başkanlarıyla uyum kültürüyla çalıştıklarını vurguladı.
Her ilçeye tüm imkanları seferber ederek hizmet götürmek için gayret gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, Akkışla ilçesinin ihtiyacı olan ve süt üreticilerini destekleyecek tesisin hayata geçirileceğini kaydetti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında, ilçeye süt işleme tesisi kurulması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Akkışla Belediyesi arasında ortak işbirliği protokolü imzalamak üzere Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilmişti.