Milli tenisçi Kenan Eren Kahraman Kayseri'yi gururlandırdı

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcusu Kenan Eren Kahraman, 6-9 Aralık 2022'de İtalya'da düzenlenen 30. International Table Tennis Transalpine Tropy Mediterranean Cup 2022 turnuvasında Türkiye'yi temsil etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, turnuvada hem takım hem de ferdi kategoride üçüncü olan Kahraman'ı tebrik ettiğini belirtti.

Spor alanında her branşta sporculara destek verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



“Çocuklarımızın başarısını görünce gururlanmamak elde değil. Spora merakı olan, spor yapan çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına da dokunuyoruz. Spora büyük önem ve değer veriyoruz. Binlerce çocuğumuzu sporla buluşturabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeter ki çocuklarımıza sporla sahip çıkalım. Müsabakalarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarından dolayı tüm sporcularımızı tebrik ediyor, bütün çocuklarımızın gelecekleri aydınlık olsun diyorum."

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