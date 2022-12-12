Talas'ta antika ürünler koleksiyonerler ile buluştu

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KAYSERİ (AA) - Talas'ta "Harman Meydanı'nda tarihe yolculuk" sloganıyla kurulan antika pazarı ziyaretçilerini ağırladı.



Tarihi Harman Mahallesi'ndeki pazarda antika ürünler, tarihi eser meraklıları ve koleksiyonerler ile buluştu.

Talas’ın tarihi mirasını yansıtan Harman Mahallesi meydanındaki pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, eski para ve pullardan tespih, halı ve kilimlere kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

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