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KAYSERİ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu ve gençlerle sohbet etti.

Pınarbaşı ilçesinde esnafı ziyaret eden İnce, daha sonra kent merkezinde bir AVM'deki kafede gençlerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda esnafın sorunlarını dinleyen İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de siyasetin gündeminin farklı olduğunu söyledi.

Altılı masayı eleştiren İnce, şunları kaydetti:

"Altısı bir araya gelecekmiş, karar vereceklermiş, cumhurbaşkanı da şak diye yapacakmış. Böyle bir cumhurbaşkanı olabilir mi? Yüzde 2 oy almış partinin genel başkanından emir alan yüzde 50+1 almış cumhurbaşkanı olur mu? Ne partili cumhurbaşkanı olsun ne parti başkanından emir alan cumhurbaşkanı olsun, memleketin evladı olsun. Biz bunların ikisinde de yokuz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan gidiyoruz. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz. Bu ülkenin iktidar sorunu olduğu kadar muhalefet sorunu da var. Toptan göndermemiz lazım bunları. Toptan bir temizlik yapmamız lazım."

İnce, "Bunların içinde bakın bugün Türkiye'de siyaset sahnesinde demokrasi sicili pırıl pırıl, tertemiz olan sadece benim." ifadesini kullandı.

Memleket Partisi olarak asgari ücretin 10 bin lira olması gerektiğini düşündüklerini aktaran İnce, bu ücretin çok çok altında olan emeklilerin de maaşının yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.

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