Büyükkılıç'tan Yerli Malı Haftası mesajı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yerli Malı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, yerli ve milli kaynaklarla üretim yapmaya ve bu ürünleri tüketmeye yönelmenin önemine dikkat çekerek, kendi öz kaynaklarını oluşturmaktan başlayıp her alanda yerli ve milli ürünler ortaya koymaya çalıştıklarını vurguladı.

Büyükkılıç, "Bizim olanı üretmeli, her alanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Yerli ve milli ürünlerimizle ülkemizi adım adım daha ileriye götürme yönünde millet olarak gayretlerimizi sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde ulaşım konforundaki standardı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yerli ve milli tramvay aracını kente kazandırdıklarını aktaran Büyükkılıç, yerli ve milli üretilen, havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı ile havuzları uzaktan kontrol eden ve halkla paylaşan sistemi hayata geçirdiklerini, ayrıca Ulaşım AŞ mühendis ve teknikerlerinin çalışması sonucunda tasarlanarak Kayseri sanayisi ile birlikte yüzde 100 yerli olarak Kayseri’de "Boji Pres" cihazını da ürettiklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, 2015 yılında yerli bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS’i uygulamaya koyduklarını, bu süreçte Kayseri Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen “Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi”nin hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye hizmet verdiğini belirtti.

Tarım konusunda ata tohumlarını, yerel tohumları çoğaltmak için ‘Yerel Tohum Takas Şenliği’ adı altında farkındalık oluşturduklarını kaydeden Büyükkılıç, bu sayede ata tohumu üretenleri desteklediklerini dile getirdi.

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