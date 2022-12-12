Başkan Çolakbayrakdar'dan Yerli Malı Haftası mesajı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yerli Malı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çolakbayrakdar mesajında, belediyenin hizmetlerinde yerli ve milli üretime önem verdiklerini belirtti.
"Çözüm Merkezi" yazılımının belediye personeli tarafından yerli ve milli imkanlarla hazırlandığını, yüzde 100 yerli üretim olan asfalt plenti hizmeti gibi yatırımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi çatısı altında birçok branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, hem yerli malı kullanımının öneminin göstergesi oluyor hem de yerli ürünleri kullanmaya da teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.