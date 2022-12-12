Kayseri'de bir kişi tüfekle yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evinin önünde beklerken tüfekle yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Ambar Mahallesi Manyas Sokak'ta evinin önünde bekleyen G.G. (34), kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından tüfekle vuruldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı G.G, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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