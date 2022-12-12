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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, IHH Hollanda (Uluslarararası İnsani Yardım Teşkilatı) iş birliğiyle Talas'taki engelli vatandaşlara akülü araç ve tekerlekli sandalye desteği verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi, IHH Hollanda ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 115 engelli aracı Esma Hatun Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenle teslim edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, törende yaptığı konuşmada, Hollanda'daki hayırseverlere akülü ve manuel araç desteği için teşekkür etti.

Yalçın, hayırseverler tarafından alınan akülü araçların Kayseri'nin yanında Türkiye'nin farklı yerlerine de gönderildiğini belirtti.

Belediye bünyesinde engelli araçları bakım onarım hizmetinin verildiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri'de 2,5 yıl önce bu akülü araçların, manuel araçların tamiri noktasında bir atölye açtık. Bir de baktık ki Kayseri’nin her tarafını kapsamaya başladı. Şehir dışından da talepler gelmeye başladı. Bu, basit bir konu gibi görünüyor ama bu araçları kullanan kardeşlerimiz için hakikaten önemli."

Hizmetin başladığı günden bu yana 600'ün üzerinde engelli aracını tamir ettiklerini belirten Yalçın, belediyelerin görevinin vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu kaydetti.

Törene Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, IHH Hollanda Temsilcisi Ayhan Arslantaş, Adil Paylaşım Derneği Temsilcisi Murat Kurt, hayırsever Murat Aydın ve engelli vatandaşlar katıldı.

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