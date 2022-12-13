Kayseri'de kasımda 529 iş yeri açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bu yıl kasımda 529 iş yeri açıldı, 132 esnaf sicil terk işlemi yaptırdı.



Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, yazılı açıklamasında, KESOB Sicil Müdürlüğünde kasım ayında 529 esnafın yeni sicil kaydı, 132 esnafın da sicil terk işlemi yaptırdığını aktardı.

Piyasaların oturduğuna, açıklanan yeni paketlerle esnaf ve sanatkarların nefes almaya başladığına dikkat çeken Odakır, bu ortamın kayıt verilerine de yansıdığını vurguladı.

Başkan Odakır, maliye kaydı bulunup oda kaydı olmayan esnaf ve sanatkarlara kayıt yaptırma uyarısında bulunarak, "Bu sayede hem odanıza güç katmış olacak hem de odanızın faaliyet ve olanaklarından faydalanacaksınız." ifadesini kullandı.

Odakır, yeni kayıt yaptıran esnafa hayırlı olsun temennisinde bulunarak, işlerinde bol kazanç diledi.



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