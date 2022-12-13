Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli selden etkilenen Antalya'ya gitti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 8 personel, 2 araç ve su tahliye ekipmanları ile selden etkilenen Antalya'ya gitti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekip dün akşam mesai arkadaşları tarafından uğurlandı.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, Antalya'nın Finike, Kumluca ve Serik ilçelerinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahalede bulunmak üzere İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda ekiplerin yola çıktığını belirtti.

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