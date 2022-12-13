Kayseri'de eski kız arkadaşını mezarlıkta bıçakla yaralayan sanığa 9 yıl hapis

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mezarlıkta tartıştığı eski kız arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaralayan sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık B.A. (15) ve taraf avukatları hazır bulundu, müşteki G.O. (16) ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanığın "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırmasını istedi.

Sanık B.A, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.



Okuduğu lisede G.O. ile halen görüştüğüne dair söylentilerin yeni kız arkadaşını rahatsız ettiğini belirten B.A, bunun üzerine konuşmak için G.O'yu Germir Mezarlığı'na çağırdığını anlattı.



B.A, "Bana ve kız arkadaşıma hakaret edince sinirlendim. Yanımda taşıdığım bıçağı korkutmak amacıyla çıkardım. Hareket halinde olunca bıçak boynuna geldi. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Korktuğu için bıçağı yere attığını iddia eden B.A, yardım amaçlı yanına gittiği G.O'nun bu esnada bıçağı alarak kendisini bacağından yaraladığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık B.A'ya "öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 18 yıla indiren heyet, tahrik ve yaş küçüklüğü indirimi uygulayarak 9 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

Germir Mezarlığı'nda 20 Mayıs'ta buluşan B.A, eski kız arkadaşı G.O. arasında çıkan tartışmada, G.O'yu bıçakla boğazından, kendisini de bacağından yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.A. tutuklanmıştı.

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