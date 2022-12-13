Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D.E ve taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık ile avukatı, bu aşamada bir diyecekleri olmadığını belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.
Müşteki avukatları ise maktul R.E.E'nin balkondan itildiği yada atladığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını istedi.
Avukatların talebini kabul eden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021 gecesi 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan sanık hakkında dava açılmıştı.