Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bir otobüsten dönüştürdüğü Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine tahsis edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı aralık ayı meclis toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda 28 asıl, 27 ek gündem maddesi meclis üyelerince karara bağlanırken, kırsal bölgede yaşayan ve hastaneye ulaşamayan engelli, yatağa bağımlı, yaşlı hastaların yerinde tedavilerinin yapılması amacıyla otobüs tahsis edilmesi talebi de görüşüldü. Karar, meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.



Karar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinin tıbbi cihazları hastane tarafından tamamlanmak üzere otobüs tahsis edilecek.

- İl Milli Eğitim Müdürü Kariyer Günleri'ne katıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi'ndeki Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.

Katılımcılar, öğrencilere kariyerlerinde yardımcı olacak nasihatlerde bulunurken, tecrübe, bilgi ve görüşlerini de paylaştı.

Talas Gençlik Merkezi'nde eğitimci ve bürokratlarla buluşan öğrenciler de merkezin faaliyetleri ve kendilerine sunulan hizmetler dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

- KASKİ'den su sayaçları için uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kış mevsimine girilmesiyle birlikte su sayaçları ve tesisatlarının donma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

KASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, açıkta bulunan su sayaçları ve su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılarak izole edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Donma halinde sayaca sıcak su dökülmesi veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, su elemanlarının patlamasına ve maddi hasarın daha da artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle olası sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte 185 Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekmektedir."

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